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商品詳細
40年位前のレコードのノベルティだと思います。比較的きれいだとは思いますが、古い物ですので経年劣化で汚れ、ソリ等ございます。写真でご確認ください。大切になさってくださる方にお譲りしたいと思います。
http://narcologia.ru/goods/response227342.html
http://narcologia.ru/goods/navigate325130.html
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