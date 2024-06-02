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- 和風 セラミックス ぶんぱいき 酒器 5点セット 35ML
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商品詳細
\"カラー：01/02/03/04/05セット内容：徳利1個＋コップ4個カップ【口径5cm、高ささ4.8cm、容量35ml】徳利【口径4.8cm、高ささ13cm、容量300ml】【注意事項】測定方法によっては1～3cmの誤差がある場合があります。PC環境・光の状況により、色や素材の印象が写真と若干異なる場合がございますのでご了承ください\"
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