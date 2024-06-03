SKBTR　洋裁用トルソー　マネキン　ボディ　アイボリー

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・ボディは発泡スチロールなので針を刺すことが出来ます・生地はポリエステルで脱ぎ着させやすいです・簡易的なトルソーです■サイズ：幅420×奥行420×高さ1320～1630mm■ボディサイズ（誤差有り）：バスト88・ウエスト66・ヒップ89・肩幅37cm■本体重量：1.8kg■組立式・移動の際は必ず土台部分と一緒に持って下さいボディのみ持ったり、ボディを引っ張って移動すると土台部分が取れてしまいます・2個以上の購入も可能ですので、希望個数の連絡をお願い致します・申し訳ございませんが、沖縄県、離島への配送は、追加の送料が発生致します・低価格での提供のため、値下げはできません・在庫状況、配送日程等により配送までお時間がかかる場合がございます大変恐縮ですが、配送会社の伝票に記載し、スムーズにお届け出来る様、電話番号をお伺いしております