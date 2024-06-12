中華陶器３枚セットチヤーハン中華丼

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閲覧いただき有難うございます。上賓な図柄の中華陶器になります。サイズ:直径約18.5Cm・厚さ約4Cm緩衝材等を使い保護して発送させていただきます。お皿/お椀/デザート食器...丼カラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...セット(3つ以上)素材...陶磁器(セラミック)宜しくお願い致します。