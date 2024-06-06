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☆ファイバーライト　蓮　幻想1号　昭和レトロ　86
商品番号 L68767443741
商品名

☆ファイバーライト　蓮　幻想1号　昭和レトロ　86
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

光ファイバーで光る蓮の花の置物です。電源を入れると花の色が変わります。目立った傷や汚れはありません。サイズ　高さ　約35cm出品前に簡単なアルコール清掃を行っておりますが、取りきれない汚れや傷などある場合がございます。ご理解の上ご購入よろしくお願いいたします。
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