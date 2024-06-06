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- ☆ファイバーライト 蓮 幻想1号 昭和レトロ 86
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商品詳細
光ファイバーで光る蓮の花の置物です。電源を入れると花の色が変わります。目立った傷や汚れはありません。サイズ 高さ 約35cm出品前に簡単なアルコール清掃を行っておりますが、取りきれない汚れや傷などある場合がございます。ご理解の上ご購入よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/perforce998365.html
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