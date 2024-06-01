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BLUE NOTE / LPジャケ ポストカード：20種コンプリート [非売品]
商品番号 G64845013191
商品名

BLUE NOTE / LPジャケ ポストカード：20種コンプリート [非売品]
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BULENOTEレーベルのキャンペーンの際に、CDショップで購入特典として配布されていたポストカードです。このシーズンに配布していたもの、全20種類コンプリート。茶帯でまとまっています。全部揃っているのはかなり珍しいと思います。12cm角のカワイイサイズ、額縁に入れるとおしゃれ。コレクションにぜひ。_BULENOTEPOSTCARDSブルーノートアルバムジャケットポストカードセット[20枚セット]SIZE:120×120mmTHELONIOUSMONKJACKIEMcLEANDONALDBYRDHANKMOBLEYBOBBYHUTCHERSONSONNYROLLINSPAULCHAMBERSERICDOLPHYSONNYCLARKHORACESILVERKENNYBURRELLJOHNCOLTRANETINABROOKSLEEMORGANORNETTECOLEMANLOUDONALDSONHERBIEHANCOCKCANNONBALLADDERLEYARTBLAKEYBUDPOWELL_BLUENOTEブルーノートJAZZジャズモダンジャズポストカードコレクターズアイテム#ANTRECORDS
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