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- BLUE NOTE / LPジャケ ポストカード：20種コンプリート [非売品]
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商品詳細
BULENOTEレーベルのキャンペーンの際に、CDショップで購入特典として配布されていたポストカードです。このシーズンに配布していたもの、全20種類コンプリート。茶帯でまとまっています。全部揃っているのはかなり珍しいと思います。12cm角のカワイイサイズ、額縁に入れるとおしゃれ。コレクションにぜひ。_BULENOTEPOSTCARDSブルーノートアルバムジャケットポストカードセット[20枚セット]SIZE:120×120mmTHELONIOUSMONKJACKIEMcLEANDONALDBYRDHANKMOBLEYBOBBYHUTCHERSONSONNYROLLINSPAULCHAMBERSERICDOLPHYSONNYCLARKHORACESILVERKENNYBURRELLJOHNCOLTRANETINABROOKSLEEMORGANORNETTECOLEMANLOUDONALDSONHERBIEHANCOCKCANNONBALLADDERLEYARTBLAKEYBUDPOWELL_BLUENOTEブルーノートJAZZジャズモダンジャズポストカードコレクターズアイテム#ANTRECORDS
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