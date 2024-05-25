地球儀 天球儀 ライトアップ 星座 光る アンティーク風 デビカ

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即購入OK株式会社デビカ地球儀・天球儀高さ約37cmプラグをコンセントに差し、暗くすると星座が浮かび上がります。何ヶ所かスレがあります。種類···その他テイスト···アンティーク・クラシック、カントリー風、ナチュラル高さ···30～39.9cm