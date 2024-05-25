【新品 特大サイズ No 371】 ポップアートパネル BTS 防弾少年団

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【FAMOUSPOPARTGALLERY：Mサイズ】出品デザイン一覧→#Ngraphicartpanel特大サイズ【Mサイズ】一覧→#nonmsize海外の画家【KeetatatSitthiket氏】が描いたポップアートパネルです。【モデル：BTS：防弾少年団】音楽関連→#NmusicianBTS関連→#NonoBTSKeetatatSitthiket公認ライセンス取得済み木製の本体に前面はアクリルコーティングで高級感があり傷や汚れにも強くお手入れも簡単です背面には壁掛け用のネジ止め金具が付いていて取り付けも簡単です【素材】本体：木製パネル 絵部分：アクリルコーティング【サイズ】縦：51cm 横：51cm 厚さ：2.5cm【特大サイズ：Mサイズのリクエスト方法】特大サイズの入荷はコメントにて希望デザインの応募があったものを次回の注文で入荷していますデザインの応募は購入を約束して頂く予約注文ではありません。【入荷までは時間がかかる】【全てのデザインを入荷する事は難しい】為あくまでデザインの選別手段として応募を活用させて頂きますお気軽にご応募下さい1枚から購入フリマサイトの郵送補償がつきます【特大サイズ】と【通常サイズ】のおまとめ購入は通常サイズがSP価格になります#BTS#韓国#KPOP#V#防弾少年団