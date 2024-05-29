アンティーク．オブジェ、鉄トラック

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商品詳細
鉄で出来ている、トラックのデザインと細かい作りと見た目の迫力と運転手も居て、面白いと思い購入しました。大切に保管していましたが、やはり鉄なのでトラックの前輪に錆っぽいのがありました。磨いてみましたが、写真5枚目で確認して下さい。他部分は綺麗です購入時は飾って居ましたが、引っ越し時に飾る場所無くて、自宅にて保管していました。インパクトあるトラックだと思います。興味がある方、どうぞコメント下さい。宜しくお願いします。
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