KaILE 本革ソファ　ウォールナット無垢材（東京神奈川周辺であればお届け可能）

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ウォールナット無垢材のソファになります。引っ越して新居では使っていないため出品します。中古になりますので、使用感があります。また、光の加減で色味が微妙に変わって見えます。ご了承ください。神奈川〜東京都くらいであれば、指定場所に無料でお届けも可能です。それ以外の地域の方は着払いか、直接、横浜に引き取り可能な方のみご購入をお願いいたします。大きな商品ですので、発送や受け渡しは土日等休日にお願いいたします。ご不安のある方は直接ご覧になって決めていただいても大丈夫です。よろしくお願いいたします。