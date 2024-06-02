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切子　深鉢　ガラス鉢　フラワーボウル　花器　花瓶　置物　飾り鉢　ガラス飾り
商品番号 A44283838424
商品名

切子　深鉢　ガラス鉢　フラワーボウル　花器　花瓶　置物　飾り鉢　ガラス飾り
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらは長期未使用保管品です。器としてだけではなく、玄関やリビングの飾り、フラワーボウルとしても。キラキラ綺麗で、幸せな気分になりますよ。実物は存在感が凄いです。サイズ　直径20×高さ14他に出品している商品と、合わせて購入して頂くと、浮いた送料分のお値引き可能です。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi866447.html
http://narcologia.ru/goods/capitation979108.html
http://narcologia.ru/goods/stair761200.html
切子 深鉢 ガラス鉢 置物 飾り鉢 ガラス飾り www.hermosa.co.jp
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