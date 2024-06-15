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【職人手作り！】インテリアラック　デスプレイラック　アンティーク　男前
商品番号 A63193390421
商品名

【職人手作り！】インテリアラック　デスプレイラック　アンティーク　男前
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 34,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

観葉植物等様々なものを置いて楽しんでいただけます(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)　人工芝部分は取れますのでお好きなものを敷いて頂きインテリアを楽しんで下さい♪こちらではフェイクの観葉植物をおいておりましたので少し人工芝に置いていた跡がありますのでご了承下さい！こちらも職人さんの手作りのお品物です。一つ一つ丁寧に作られておりますが多少の傷などご容赦下さい。カフェなどのお店に置いてもインスタ映え間違いなし☆#アイアン家具#メタルアート#アンティーク#レトロ#ハンドメイド#オーダーメイド他にもアイアン家具、メタルアート出品予定ですのでよろしくお願い致します♪ヤマト運輸さん発送予定ですがお引取りに来ていただくことも可能ですのでご相談下さい！お引取りに来てくださる場合は価格変更しますのでコメントください♪高さ...100～109.9cm写真にあります、観葉植物は付きません。ラックのみになりますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi68147.html
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