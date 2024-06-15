ノリタケ カップ\u0026ソーサ　5セット

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Noritakecontemporaryfinechinaカップ約9.2㎝X高さ約6㎝ ソーサ約￼￼￼14㎝X約2.5㎝ 自己保管ですが綺麗です。箱は有りません。あくまでもusedです。多少の寸法、色の誤差が有るかもしれません、画像を確認の上購入をお願い致します神経質な方の購入はご遠慮願いますできるだけ迅速に対応させて頂きますが、仕事の都合上、連絡が翌日になる場合があります。管理NO#￼アシスド