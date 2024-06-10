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銀で作られた鶴と亀の置物です。コンパクトなサイズなので飾り易いです。縁起物ですのでご自宅にいかがでしょうか。箱等は無く、写真の状態での発送となります。質問値下げ受け付けておりますので是非コメント下さいませ。