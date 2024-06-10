カガミクリスタル ガラス製 江戸切子　ウイスキーボトル デカンタ デキャンタ

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カガミクリスタル デキャンタの値段と価格推移は？｜6件の売買データ ...



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ロイヤルライン デキャンター | カガミクリスタル



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KAGAMI CRYSTAL・カガミクリスタル・ガラス・瓶・デカンタ・No.210513-24・梱包サイズ60



ウイスキーデカンター 鉛フリークリスタルガラスデカンター ウイスキーボトル ガラス瓶 ワインボトル バー装飾アクセサリー 無鉛リキュールデキャンタ 丸形 (E)

皇室の調度品や、迎賓館の食器などにも利用され、日本を代表する最高級クリスタルとして、高い評価を得ています。現在は茨城県竜ケ崎市に本社・工場があり、職人達が一つひとつ、真心を込めて製作していて。カガミクリスタルの作品は、日本が世界に誇る技術と芸術の結晶となっています。サイズ：幅11cm、厚み7cm、高さ21cm経年相応の状態ですが、破損はありません。写真にてご確認ください。照明器具により多少色が違う事がございます。ご了承ください。実家でもらったので、昭和時代のものになります。#デキャンタ #デカンタ #飲食店 #水差し #ドリンク #江戸切子テイスト···アンティーク