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グッチ　長財布　ダブルファスナー　正規品
商品番号 A88685854594
商品名

グッチ　長財布　ダブルファスナー　正規品
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GUCCI長財布　ダブルファスナー　　数年前に神戸の大丸で購入しました。クラッチバックのようにも使用できます。多少の使用感はありますが目立つ傷や破損などはございません。　サイズ　本体：約13×21×4(H×W×D単位cm)ハンドル高さ：3cm本体重量：約435g製造番号　449246-0416■カラーBLACK■素材本体：グッチシマレザー■スペックファスナー式開閉/内側1：札入れ×2、ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×12、オープンポケット×2/内側2：カードポケット×9、オープンポケット×2、モバイルポケット×1、IDポケット×1付属品なし　#GUCCI#グッチ#財布#長財布#クラッチバック#セカンドバック#ダブルファスナー#黒#ブラック
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