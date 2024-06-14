未使用！モンクレール　フラグメント　大判モヘアフリンジ　マフラー　藤原ヒロシ♪

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商品詳細
★こちらはモンクレール×フラグメントのマフラー(新品未使用品、タグあり、シリアルナンバー\u0026QRコードあり)の出品となります。カラーはブラウン×ダークネイビー。ふんわりとしたモヘアに大きめフリンジが雰囲気のある逸品です。今回、不要になりましたので、お安く出品しております。この機会に是非、いかがでしょうか。サイズ56×214cm。★こちらが最終価格となります。★他にも色々出品中です。
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