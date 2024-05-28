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M\u0026M CUSTOM PERFORMANCE メッシュ キャップ 黒 新品未開封
商品番号 A78145648059
商品名

M\u0026M CUSTOM PERFORMANCE メッシュ キャップ 黒 新品未開封
ブランド名 エムアンドエム
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

M\u0026MCUSTOMPERFORMANCE×TAMAGAWADINER　メッシュキャップエンアンドエムカスタムパフォーマンスコラボ　メッシュキャップ　ブラック新品未開封　キムタク愛用で知られているブランド。人気のメッシュキャップM\u0026MCUSTOMPERFORMANCEとM\u0026Mが内装を手掛けた東京多摩川沿いにあるレストラン「TAMAGAWADINER」の姉妹店である「Cafe\u0026BarDELIGHT」とのコラボレーションアイテム。オットーボディーを使用したメッシュキャップ。フロントには「Cafe\u0026BarDELIGHT」の名物であるFISH\u0026CHIPSを落とし込んだデザインをプリント。バックにM\u0026Mのロゴ刺繍が入ります。スナップバックタイプとなっていますので、フリーサイズで被っていただけます。キムタク着RATS15周年記念サブカルチャーFULLBLOODBAPEhumanmadeヒューマンメードwtapsネイバーフッドundercoverm\u0026mアディダスティンバーランドチャレンジャーダンクsupremeneighborhoodエイプバウンティーBXHシュプリーム八王子リフォームm\u0026mRATSアンダーカバーダブルタップスsupremeウィンダンシーwindandSEAボックスロゴBOXLOGONEIGHBORHOOD　マスターマインドヒステリックグラマーフラグメント木村着藤原ヒロシ
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