ポケモンカード　クレイバースト　1BOX

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家電量販店にて目の前で3人で1BOX購入しております。新品の箱から出されているのを目の前でみているため封入率は必ず同じです。SRも一枚以上は必ず出ます。箱は付きません。中身での評価される方はご遠慮ください。すり替え防止のため返品交換×#ポケモンカード#ポケカ〇検索ワードポケモンポケカポケットモンスタートレカトレーディングカード双璧のファイターシャイニースターVクロバットV一撃マスター連擊マスターいちげきれんげきイーブイヒーローズイーブイズセットゲンガーインテレオンイーブイ白銀のランス漆黒のガイスト蒼空ストリーム摩天パーフェクトプロモカード博士の研究ウィロー博士プロモカードパックポケモンカードゲームポケットモンスターソード＆シールド拡張Pokémon格安まとめ売りシャイニスターVミュウフュージョンアーツVMAXクライマックスユウリガラルの仲間たちSRピカチュウピカチュウVMAXレックウザレックウザVMAXクライマックススターバースアルセウスVアルセウスアルセウスVSTARバトルリージョンツツジスペースジャグラータイムゲイザーミュウ#スタートデッキ#ポケカ#ポケットモンスター#ソード#シールド#サン#ムーン#VMAXクライマックス#Vクラ#25th#25周年#アニコレ#anniversarycollection#アニバーサリーコレクション#フュージョンアーツ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#イーブイヒーローズ#漆黒のガイスト#白銀のランス#双璧のファイター#シャイニースター#一撃マスター#連撃マスター#仰天のボルテッカー#スカイレジェンド#オルタージェネシス#ジージーエンド#ダブルブレイズ#ナイトユニゾン#ジージーエンド#タッグオールスターズ#ウルトラシャイニー#ブイズ#UR#HR#SR、カイ