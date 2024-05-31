ETTINGER エッティンガー 二つ折り財布 ロイヤルコレクション

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商品詳細
ETTINGERエッティンガー二つ折り財布ロイヤルコレクションカードはお札入れのところに少し入れてたので、カード入れのところは形がきれいな感じです。傷などは写真の通りとなります。簡易な梱包での発送になりますがよろしくお願いします(^^)VUITTONGUCCIBVLGARI
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