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ETTINGER エッティンガー 二つ折り財布 ロイヤルコレクション
商品番号 I61118973827
商品名

ETTINGER エッティンガー 二つ折り財布 ロイヤルコレクション
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 7,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ETTINGERエッティンガー二つ折り財布ロイヤルコレクションカードはお札入れのところに少し入れてたので、カード入れのところは形がきれいな感じです。傷などは写真の通りとなります。簡易な梱包での発送になりますがよろしくお願いします(^^)VUITTONGUCCIBVLGARI
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