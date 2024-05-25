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希少 EU製 polar skate co happy sad Tシャツ
商品番号 O66793265582
商品名

希少 EU製 polar skate co happy sad Tシャツ
ブランド名 ポーラースケートカンパニー
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します！私の他商品になります→#すけすにTシャツ【商品名】ポーラースケート　カットソーグレー　ブラック【状態】中古　ヴィンテージですので多少の使用感ある中古になります。大きなダメージや目立つ汚れもなくまだまだ着用していただけます。【サイズ】Mサイズ　着丈71cm身幅52cm肩幅47cm袖丈21cm素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ecwcs（エクワックス）newera（ニューエラ）NIKE（ナイキ）adidas（アディダス）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います！【ご案内】他にも断捨離してますのでUSA製80s90sUSEDヴィンテージアメカジオールドスケート古着から春夏物はカットソーシャツTシャツ秋冬物はトラックジャケットスウェットパーカージャケットダウンフリースナイロンアノラック等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー、ハットなども出品してます！#すけすに古着からご覧ください。
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