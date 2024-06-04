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CYPRISキプリスベルト■素材：本革■カラー：ブラック■長さ:：101cm■幅:：3cm※トラブル防止の為、紹介文をお読みになってからご検討下さい。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい#CYPRIS#キプリス#ベルト