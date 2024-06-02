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アイアンメイデン◼️ ダメージ デザイン バンドT caka
商品番号 B54140119862
商品名

アイアンメイデン◼️ ダメージ デザイン バンドT caka
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

cakaで購入したバンドTシャツです。ホンジュラス製のようです。お店の方でダメージ加工+肌の露出が減るように裏から当て布がされています。2,3回着用しました。サイズ:L着丈約73cm身幅約40cm非喫煙者、ペット無しの環境です。送料無料にて発送します。検索:バンドシャツ　ロックシャツ　ダメージ　アレンジ　古着　ironmaidenメタリカ　Nirvanaクラッシュ購入意思のない「〜の箇所の写真お願いします」などのコメントはお控えください。また値下げは状況に応じて行いますので、値下げ希望コメントも基本的にはお控えください。金額提示のない値下げ希望コメントは削除対象とさせていただきます。また取り置きおよび専用対応も致しませんのでご了承ください。質問などございましたら、コメント欄からお願い致します。
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