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- MAISON KITSUNE メゾンキツネ×ラインコラボTシャツXS ホワイト
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。キツネ×ラインの総柄コラボTシャツのホワイトです。新品未使用のものです。サイズが合わず、自宅で保管していました。メンズのXSサイズなので、男女問わずに着用いただけると思います。身幅約47センチ×着丈約63センチ×袖丈21センチです。(素人計測なので少し誤差があります。ご了承下さい)折りたたんだままの自宅保管のため、しわがあります。その他、気になさる方はお控え下さい。素材···コットン100%カラー···ホワイトサイズ…メンズXS袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋折りたたんでの配送になります。#MAISONKITSUNE#メゾンキツネ#コラボ#ホワイト#メンズ#レディース
http://narcologia.ru/goods/ordering749879.html
http://narcologia.ru/goods/kindness897905.html
http://narcologia.ru/goods/perforce491265.html
MAISON KITSUNE メゾンキツネ×ラインコラボTシャツXS ホワイト
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