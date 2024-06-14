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SAINT LAURENT EAST WEST WALLET 2つ折り財布
商品番号 A25356584637
商品名

SAINT LAURENT EAST WEST WALLET 2つ折り財布
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド：SAINTLAURENT■カラー：Navy■サイズ感：11.5X9.5X1.5CM■状態：状態は写真通りです。わずかに角擦れがありますが、目立った痛みや汚れはなく綺麗な状態です。新品で購入し、数回ほど使用しましたが使わなくなったため出品いたします。気になる箇所ございましたら、お気軽にご質問ください。購入後の返品やクレーム等は一切受け付けしませんので、ご理解頂ける方のみご購入ください。
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