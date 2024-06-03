n1685 超美品! ルイヴィトン ダミエグラフィット ブラザ 二つ折長財布 ...

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ブランド：ルイヴィトン商品：ダミエグラフィットブラザ二つ折長財布原産国：フランスシリアル/刻印：TA1167カラー：ブラック素材/ライン:ダミエグラフィットサイズ（約）：W10.0xH19.0xD2.5(cm)付属品：保存箱(わずかな薄汚れ有)ランク：外側SA内側S-SA外側：わずかなスレがございますが、その他目立ったダメージなくとても綺麗な状態です。内側：ポケット内部にわずかな薄汚れがございますが、その他目立ったダメージなくとても綺麗な状態です。✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランド市場・正規店確実に真贋の鑑定をしております。正規品本物に間違いございませんのでご安心くださいませ。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号《商品はすべて一眼レフで実物を撮影しております。写真の追加は行っておりませんのでご了承くださいませ。》《付属品は、商品説明に記載されているものがすべてです。記載のない商品は付属品はございません。》