UNDERCOVER x Verdy Tee \

UNDERCOVERxVerdyTee\"White早いもの勝ち☺︎状態:新品未使用カラー ホワイトサイズ:XLスニダン購入 正規品○神経質な方は購入をお控え下さい○返品、ご交換は対応致しかねますので、あらかじめご理解頂けます方のみご購入をお願い致します。#verdy#undercover#アンダーカバー



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