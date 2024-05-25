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ホワイトハウスコックス (ブラウン×ネイビー)長財布
商品番号 O65043354834
商品名

ホワイトハウスコックス (ブラウン×ネイビー)長財布
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 8,177 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。新しい財布を購入した為、出品致します。ホワイトハウスコックス【WhitehouseCox】型番：S2622(ブラウン×ネイビー)　財布　長財布　ジップラウンド　ロングウォレット素材：ロンドンカーフ×ブライドルレザー（牛革）色：BROWN(ブラウン)/NAVY(ネイビー)ステッチ：IVORY(アイボリー)サイズ9.5センチ×19センチ×2.5センチ箱、保存袋などの付属品はございません。※内装が白いのは汚れでは無く、ブライドルレザー特有のブルーム(蝋のようなもの)です。使っていくうちに馴染んでいきます。購入して約1年半、使用時は基本的にカバンに入れての持ち運びをしておりました。お尻のポケットに入れての持ち運びは、一度もありません。大切に使用しておりましたが、一部箇所に傷が見受けられる為、「やや傷や汚れあり」としています。まだまだ使える品だと思っています。〜注意事項〜●写真(画像)はお使いのスマホ、パソコン等により画質や色彩が変わると思いますが、しっかりと画像をご確認の上、購入のご検討をお願い致します。●ダメージの主観には個人差がございます。●詳細の基本スペックやサイズなどはメーカーHPをご参照ください。●中古品であるため、新品・未使用品を求められる方や、神経質な方はお控え下さい。●すり替え防止の為、返品はお受け出来かねます。予めご了承下さい。必ず写真(画像)にてご確認をお願いします。●気になる部分があれば購入前にご質問ください。以上の内容ではございますが、良いお取引をさせていただきたいと思っております。ご検討をお願い致します。#ホワイトハウスコックス#長財布#ポーター#ビームスカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/freshman150756.html
http://narcologia.ru/goods/Adder395875.html
http://narcologia.ru/goods/unusable213774.html

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