New era 帽子2個セット

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NewYorkMetsのneweraの帽子2個セットになりますセットで売りたい為単品での購入はお控え下さい。数回着用しました商品状態は画像をご覧下さい。サイズも画像にございます。あくまで一度着用しております、神経質な方の購入はお控え下さい。宜しくお願い致します。#newera#NewEra#kith#newyorkmets#mets#Mets#Nymets#neweraキャップ#MLB#mlb