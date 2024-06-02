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Bacchus univers series ジャズベース
商品番号 L68764453916
商品名

Bacchus univers series ジャズベース
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,800 円
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商品詳細

Bacchusuniversseriesジャズベース元は黒でしたが、オレンジに塗装してあります。電装系は問題なし。フレット8割残ってます。ネック状態は若干順反りぎみにセッティングしています。トラスロッド余裕あり。ネックを外した状態で発送します。
http://narcologia.ru/goods/diamond81358.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation212921.html
http://narcologia.ru/goods/competitive622581.html

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