キャップ帽子 KTM NEW ERA ブラックホワイト 3PW210022000

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※コメント無し即購入OK！※商品名：KTMPowerWearRadicalSnapbackHat品番：3PW210022000状態：新品未使用カラー：Black/White ※ブラック/ホワイトサイズ：OneSize（※頭周り55.0-60.0cm、ツバの長さ7.0cm、側面から見た高さ10.5cm）※サイズ測定は多少の誤差がございますがご了承下さい。素材：100％Polyester生産国：Bangladeshコメント：本商品は、USAより直輸入しております。モーターサイクルスポーツ、オフロードスポーツで大人気のKTMからキャップ帽が入荷。人気のブランドロゴが縦にファッショナブルにデザインされたカジュアルな平ツバキャップ。7段階調整可能なスナップバックアジャスタブルベルトでお好みサイズで着用できます。クラウンは高品質で人気のNewEra/9FIFTY（ニューエラ）製でハイクオリティな仕上がり。スポーツ、アウトドア、カジュアル、行楽シーズンなど様々なシーンで活躍！▼商品一覧▼#キャップ_IHG#ハット_IHG#ニット_IHG#アクセサリー_IHG#KTM_IHG#帽子#キャップ#ハット#CAP#HAT#メンズ#レディース#キャンプ#アウトドア#アメリカ#USA#インポート#ブランド#海外ブランド#ファッション#アパレル