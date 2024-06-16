ALZUNI アルズニ三折り長財布

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オーダーで作った三つ折りの財布です。中に貼り合わせパーツも貼ってあり、50000円ほどのものです。使い回しのできるコンチョやシルバーパーツだけで20000円くらいしました！財布自体は使用感はありますが、まだまだ使えます、またコンチョだけとりはずして使えます！重厚感もあり高級感漂う一品になっております!