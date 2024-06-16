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ALZUNI アルズニ三折り長財布
商品番号 E44324791084
商品名

ALZUNI アルズニ三折り長財布
ブランド名 Evital
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーダーで作った三つ折りの財布です。中に貼り合わせパーツも貼ってあり、50000円ほどのものです。使い回しのできるコンチョやシルバーパーツだけで20000円くらいしました！財布自体は使用感はありますが、まだまだ使えます、またコンチョだけとりはずして使えます！重厚感もあり高級感漂う一品になっております!
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