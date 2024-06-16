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ロエベ　メンズ　tシャツ
商品番号 E38495360006
商品名

ロエベ　メンズ　tシャツ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

都内ロエベにて購入しました。アナグラムロゴtメンズtシャツ数回着用あくまでも中古品ですので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください(^^)前側の下にシミあり裏側に小さい穴あり画像にて確認お願いします♪オシャレ着洗いしております。サイズ　Mオーバーサイズ仕様です。着丈　約72cm身幅　約60cm肩幅　約51cm素人採寸ロエベアナグラムメンズロゴtシャツ
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