2023 BBM 広島東洋カープ 田村俊介 直筆サインカード

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2023BBM広島東洋カープ田村俊介選手の直筆サインカードです。お値下げは対応しておりませんので、何卒宜しくお願い致します。※初期傷や素人保管の旨、ご了承くださいませ。(検索用ワード)菊池涼介森下暢仁小園海斗西川龍馬坂倉将吾上本崇司デビッドソンターリー堂林翔太大瀬良大地九里亜蓮床田寛樹斉藤優汰内田湘大清水叶人黒原拓未森翔平中村健人田村俊介松本竜也末包昇大高木翔斗二俣翔一名原典彦小林樹斗