ヴィンテージ　スタッズベルト　ウェスタンベルト　パンク　Y2K

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商品詳細
アズールバイマウジー スタッズベルトバックルから先端まで約104cmになります。ウエストは約78,81,84,86,89cmなります。#AZULbymoussy#AZUL#bymoussy#moussy#本革#スタッズベルト
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