YAMAHA / PAC612VIIX YNS　エレキギターPACIFICA

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ボディにアルダー材、ネックにメイプル材、指板にはローズウッドを採用し、フロントとセンターにシングルコイル、リアにハムバッキングのピックアップを搭載した「PACIFICAシリーズ」の上位モデルです。3つのピックアップはもちろんのこと、トレモロユニット、コイルタップスイッチなど、各所に高品質なパーツを搭載し、ひとつひとつ丁寧に作り上げています。■タイプ：エレキギター■シリーズ：PACIFICA（パシフィカ）シリーズ、PAC612VIIX■カラー：イエローナチュラルサテン■ボディ：アルダー■ネック：メイプル■指板：ローズウッド■ナット幅：1.614\"■スケール：25.5\"■ピックアップ：SeymourDuncan「SSL-1」(ネック)「SSL-1RwRp」(センター)、「Custom5」(ブリッジ)■コントロール：ボリュームx1、トーンx1、5WAYピックアップセレクター■ブリッジ：Wilkinson社製VS-50即購入大歓迎！多少のお値下げは、可能です