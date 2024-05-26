【激レア】NBA レイカーズ LAKERS ポロシャツ 刺繍 ジャージ XL

◯はじめにご覧頂き、ありがとうごさいます。お手数ですが、コメント、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。80’s・90’sのビンテージ古着からスポーツ系のシャツやスウェットを中心に、アメカジ からモードとジャンル問わず幅広く出品していきます。お気に入りの一枚を探してみて下さいね！#古着屋PELO－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◯商品名・NBAレイカーズ ポロシャツ・色:パープル✖︎イエロー・size:XL・状態:良好【※当方の主観になります】◯サイズ詳細（cm）平置き採寸・肩幅:45・身幅:57・袖丈:22・着丈:69※着画画像はお断りしております。※圧縮して送る場合が御座いますのでご了承下さい。●値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前にお気軽にお尋ね下さい。●複数購入・リピーターの方は更にお値引き致しますので、フォロー頂けると嬉しいです。◯最後に他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。皆様に、古着の面白さを知って頂けたら幸いです。



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