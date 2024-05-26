HERMES エルメス コンスタンス 18金ゴールドメッキバックル ...

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HERMESエルメスコンスタンス18金ゴールドメッキバックルのみになります。◾️ブランド HERMES エルメス◾️カラー 金 ゴールド GOLD◾️サイズ 縦 約58mm 横 約75mm◾️特徴 ゴールドヘアライン加工 金色のメッキではありません。 18金ゴールドメッキになります。◾️付属品 ベルト無し、バックルのみになります。◾️商品の状態 多少の擦れはありますが比較的綺麗な状態です。 状態に関しては画像にてご判断願います。◾️発送プチプチに包んで簡易梱包にて発送致します。基本的に1日から2日で発送を心掛けておりますが、仕事の都合で遅れる事が有りますのでご了承下さい。都合上土曜日、日曜日、祝祭日の発送は行いませんのでご了承下さい。◾️その他出品するにあたり十分なチェックをしていますが気が付かない汚れやダメージがもあるかも知れません。完璧を求める方や神経質な方の購入はご遠慮下さい。プロフィールにお取引に関する簡単な情報を記載しておりますのでご確認下さい。即購入OKです。ご不明点ございましたらコメントをお気軽にどうぞ。