ハチドリ　インレイ　ハードケース付　コンサート　ウクレレ

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種類···ウクレレ コンサートアクセサリー・パーツ···ハードケースあまり素材には詳しくないのですが、虎目のコア材が単板で使われています。インレイが素晴らしく、幸福の鳥のハチドリが戯れています。レインボーに輝き、なかなかないデザインかと思います。とても優しい音色で、よく響き甘さがあると思います。元々の木目による傷のようなものがあります。ユーズドならではの味があります。色々了承いただける方にお譲りできたらと思います。なかなか出番がないのでこの美人な子是非どなたかどうぞ！！お値段交渉も良識の範囲内で承ります。もちろん即購入大歓迎です。発送はケースをプチプチで包んでお送りします。