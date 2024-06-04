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新品・未使用　タグつき　タケオキクチ　ネクタイ
商品番号 Q58068848886
商品名

新品・未使用　タグつき　タケオキクチ　ネクタイ
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 1,639 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。タケオキクチの新品・未使用・タグ付きのネクタイです。全長　　約140センチ大剣幅　約8.0センチ素材　　シルク100%定価　10,000円＋税裏側に保管時のしわがついています。写真7枚目でご確認ください。折り畳んでネコポスでの発送となります。自宅保管品である事にご理解いただきご購入下さい。即購入OKです。カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/cotton498061.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual411346.html
http://narcologia.ru/goods/composite665454.html
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