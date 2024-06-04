新品・未使用　タグつき　タケオキクチ　ネクタイ

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ご覧いただきありがとうございます。タケオキクチの新品・未使用・タグ付きのネクタイです。全長 約140センチ大剣幅 約8.0センチ素材 シルク100%定価 10,000円＋税裏側に保管時のしわがついています。写真7枚目でご確認ください。折り畳んでネコポスでの発送となります。自宅保管品である事にご理解いただきご購入下さい。即購入OKです。カラー···ブルー