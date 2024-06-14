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KinKi Kids堂本光一　等身大ポスター他まとめ売り
商品番号 J74741839164
商品名

KinKi Kids堂本光一　等身大ポスター他まとめ売り
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長年自宅保存のまとめ売りです。断捨離の為処分します。カレンダーの表紙、箱にシミVHSケースも傷みあります。商品自体は問題なく再生できます。長年KinKiKidsのファンで大切にしておりましたので喜んで頂ける方にお譲りできましたら幸いです。ご質問等ございましたらお気軽にコメントよりお願い致します。
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