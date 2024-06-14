KinKi Kids堂本光一　等身大ポスター他まとめ売り

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商品詳細
長年自宅保存のまとめ売りです。断捨離の為処分します。カレンダーの表紙、箱にシミVHSケースも傷みあります。商品自体は問題なく再生できます。長年KinKiKidsのファンで大切にしておりましたので喜んで頂ける方にお譲りできましたら幸いです。ご質問等ございましたらお気軽にコメントよりお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recycling420614.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic303712.html
http://narcologia.ru/goods/injure290867.html
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