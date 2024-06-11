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26.5cm ジョーダン ウルトラフライ2 バスケ エアジョーダン　バッシュ
商品番号 V79699828123
商品名

26.5cm ジョーダン ウルトラフライ2 バスケ エアジョーダン　バッシュ
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げあり定価36200円取引相場　1.8万円26.5cmJordanUltraFly2Black/MetallicSilver-GymRedメンズ-897998-0003ジョーダン　ウルトラ　フライ　2購入後　棚に飾っていました。状態　とても良いですソールも中も綺麗ですメインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)
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