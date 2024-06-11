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TAKAHIROMIYASHITA The Soloist ストール
商品番号 B73454473665
商品名

TAKAHIROMIYASHITA The Soloist ストール
ブランド名 タカヒロミヤシタザソロイスト
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAKAHIROMIYASHITATheSoloistソロイスト　ストールです。2010年、元ナンバーナインのデザイナー宮下貴裕がブランド設立。ブランド名にある“TheSoloIst.”とは、洋服に携わる各個人が“独奏家”として孤高の精神を持ち合わせて欲しいというデザイナー宮下貴裕の願いであり、また再び洋服の世界へ戻ってきたという自分への不退転の決意の表れ。日本製。お探しの方は是非ご検討ください。素材レーヨン100%長さ約210センチ3枚目の写真の通り、一部汚れがあります。
http://narcologia.ru/goods/insignificant621082.html
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ストール/--/NVY/メンズ
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