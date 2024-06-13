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【希少カラー】NEW ERA ロサンゼルス ドジャース A-Frame
商品番号 T89319665459
商品名

【希少カラー】NEW ERA ロサンゼルス ドジャース A-Frame
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA9FORTYAFrameLOSANGELESDODGERSEDITIONSNAPBACKCAPニューエラAフレームロサンゼルスドジャースエディションスナップバックキャップなかなか出回っていないため、他と被りたくないかたはぜひ(^^)◯カラーベージュ×ピンク◯状態新品未使用　◯サイズFREE／55.8〜61.5cm（サイズ調整が可能です）〇発送方法匿名発送！#即購入OK#MLB#LA#DODGERS#ドジャース#Aframe#レアキャップ#ベージュ#ピンク#amotyshop
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