【新品】ポールスミス マルチカラードロゴ フラップ長財布 グレー

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PaulSmith(メンズ)マルチカラードロゴフラップ長財布【新品】です。定番のデザインで、薄くて持ちやすく、使い勝手抜群◎ロゴがアクセントになっていてオシャレです♪ぜひご検討ください(^^)《商品詳細》ブランド：PaulSmithカラー：ライトグレー（紙タグ記載色）素材：牛革サイズ：約9.2cm×19.8cm×2.7cm仕様：フラップ開閉、札入れ×2・カード入れ×12・小銭入れ×1（ファスナー式）その他ポケット×3状態:新品未使用正規品専用箱なし定価：27,500円発送：ゆうパケットベーシックなカラーにマルチカラードロゴが遊び心を加えたおしゃれなアイテムです。ポールスミスの文字が、ブランドの目印であるストライプに使われているカラーで書かれています。きめ細かくしなやかな革は手触りが良いうえ抗菌加工が施されているため、清潔感を大切にする人におすすめです。★本商品は天然素材の本革を使用しておりますため、特有のシワ、血筋、色ムラ等がある場合がございます。予めご了承ください。★新品未使用ですが、デパートのような完全な新品をお求めの場合はご遠慮くださいませ。個人的には気になる点はございませんが、感じ方が人によって違いますので、保管時につくスレやコキズなど感じる場合がございます。ご理解の上のお取り引きをお願いいたします。★ブランド箱をご希望の場合は、プラス送料分300円でおつけできますので、ご購入前にコメントをお願いいたします。★簡単なギフト用ラッピングは無料で承ります。箱つきの場合はリボンをおかけしたり、箱なしの場合は透明な袋に入れてリボンをおかけできます。※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。#紳士ポール・スミスBPS327さいふウォレットファスナージップグかぶせマルチカラロゴカラー...グレー素材...本革柄・デザイン...プリント（ロゴなど）