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マッティボーイ　クロムハーツ　キャップ　チョンパー刺繍　現在定価16万円越
商品番号 G31515729901
商品名

マッティボーイ　クロムハーツ　キャップ　チョンパー刺繍　現在定価16万円越
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 14,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マッティ　クロムハーツ　ベースボールキャップ　チョンパー刺繍　現在定価16万円越　mattyboychromehearts#Kフォローで割引多数出品中　「商品詳細」コンディション→5/10タグ黄ばみ文字消えあり(タグのみ漂白やクリーニングなどで綺麗になる可能性あり)数年間着用＆保管されていた影響で経年汚れ、使用感あり。※特筆すべき難点ある場合は写真と文章で追記します。光の反射で変色、フェードが過大に見える場合があります。　採寸(cm)平置き計測(トラブル防止のため、わずかに小さめに表記している場合あり。)身幅　約着丈　約タグ　画像にて某ヴィンテージショップで購入しました。同モデルでヴィンテージと思わせるような価格帯で相場より少し安く出品されている偽物に限りなく可能性高いTシャツが散見されますが当方の所有物は確実当時のオリジナルですのでご安心ください。◯取引方法、その他詳細はプロフィールに記載させていただいております。※ヴィンテージ関連商品はコンディションに神経質な方の購入はご遠慮お願い申し上げます。某店では出品価格の数割高くても即完しております。XLXXL2Xlteetシャツ　tshirtツアー　ライブ　90s90’sbootoriginalヴィンテージ　vintageビンテージ　着用　バクプリ　バックプリント　ヘインズ　フルーツオブザルーム　ウィンターランド　winterlandHANESLEEallsportsオールスポーツ　ブロッカム　BROCUMスクリーンスターズ　SCREENstarsデルタ　DELTAm\u0026Oオニータ　ONEITA
http://narcologia.ru/goods/revamp865522.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect464870.html
http://narcologia.ru/goods/ordering349679.html
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