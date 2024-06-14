レア‼️ パタゴニア トラッカー・ハット Live Simply Deer シカ ...

コレクション・お気に入りを多数出品中です‼️========レアモデル‼️パタゴニア2010年モデルのトラッカー・ハット（LiveSimplyDeer）。LiveSimplyの初期トラッカー・ハットでは、スタローン着用で人気が出た「くじらモデル」（2009年）「Bear（クマ）」（2009年）と並んで人気のモデルです。お馴染みジェフ・マクフェトリッジのデザイン。同じデザインでキッズモデルもあります。ボディがベージュ・フロントのパッチはブルー。造りは同じですが、サイズ感が異なるのでご注意を。前頭部にはオーガニックコットン・キャンバス100％、後頭部には通気性に優れたポリエステル・メッシュを使用し、通気性に優れている帽子。サイズは後頭部側、アメリカンホックで調整可能。破れや解れの無いお品ですが、15年近く昔のモデルです。使用感は皆無ではありませんので、「ヴィンテージの味」と捉えて頂ける方に購入いただければと思います。らくらくメルカリ便（ヤマト宅急便・60サイズ段ボール）です。配達希望時間帯が有れば、購入後メッセージ欄よりご指示下さい。午前中（12時まで）/14-16/16-18/18-20/19-21



レア‼️ パタゴニア リブ・シンプリー・ディアー・トラッカー・ハット ...



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