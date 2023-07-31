定価13万★極美品★ボッテガヴェネタ　長財布　ラウンドファスナー　ダークブラウン

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商品詳細
定価は13万程度。バタフライがプリントされていてポイントになっています。最後の画像の通り角擦れがほんの少しありますが、新品同様と言っていい程綺麗かと思います。付属品はありません。サイズ約 H11×W19×D2.5cm一度人の手に渡った中古品をご理解頂き、神経質な方は購入をお控え下さい。カラー···ダークブラウン
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