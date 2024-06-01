ワコマリア×マジカルデザイン　ウォレットチェーン　12AW 定価14万

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商品詳細
＊購入検討されている方はプロフィールご一読くださいワコマリア×マジカルデザインのウォレットチェーンです。スカルモチーフの無いタイプとなります。品番は12AW-MD-03、定価14万円（税抜）でした。全長約48cm、小傷などありますが破損は無く、いい感じの使用感（ヴィンテージ感）は出ていると思います。服の系統が変わったのでしばらく保管しておりまして、いずれ回帰するだろうなと思いつつ、手放せずにおりましたが、思い切って出品しました。ご理解ある方にお譲りしたいと思います。箱無しでよろしければ出品額から¥1000引きさせていただきますので、事前にコメントください。#WACKOMARIA#ワコマリア#MAGICALDESIGN#マジカルデザイン
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