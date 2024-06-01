フェラガモ ネクタイ 総柄 トラ柄 グリーン クリスマス

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商品詳細：*ブランド:SalvatoreFerragamo*材質:シルク*大剣幅:約9.5cm*色:グリーン*デザイン:総柄、トラ柄商品の特徴：サルヴァトーレ・フェラガモによるトラなどがあしらわれたグリーン基調の総柄のネクタイです。クリスマスにも合う柄かと思います。注意事項：*実物の色はモニターの表示と若干異なる場合があります。*ユーズドの為、細かい傷や汚れがある場合もございます。*シワ等はご容赦下さい。*ご理解の上ご購入下さい。大きなダメージに関しては記載致します。*購入後の返品はいかなる場合でもお断りさせて頂きます。*ノークレームノーリターンでお願い致します。*中古商品にご理解のある方のご購入をお願い致します。*原則スピーディな発送を心がけておりますが、 場合により購入後発送まで２～３日頂く可能性もありますので予めご了承下さい。